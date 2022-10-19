مقتل 3 رجال شرطة وجندي من القوات شبه النظامية في جنوب غرب باكستان

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب جندي من القوات شبه النظامية في هجوم بجنوب غرب باكستان.

وقال بابار يوسف زاي المتحدث باسم رئيس وزراء إقليم بلوشستان في بيان: "الارهابيون هاجموا نقطة تفتيش بقنبلة يدوية في منطقة زهوب مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد القوات الأمنية".

وقال اختار شاه، أحد رجال الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحادث وقع بعد منتصف الليل، ولم يتضح بعد من الذي وراء الهجوم.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد يوم من قيام مهاجمين مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على مركز للشرطة في عاصمة الإقليم كويتا. وقد أصيب رجل شرطة في الهجوم.

ويتعرض إقليم بلوشستان، الذي يعد أكبر إقليم في باكستان يتاخم أفغانستان وإيران، لهجمات بصورة دورية من جانب المسلحين الإسلاميين والجماعات الطائفية والانفصاليين القوميين.