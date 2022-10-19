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بلومبرج: الصين تشتري الغاز كما لو أن أزمة الطاقة لا تزال قائمة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 7:15 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 7:15 م
لا تزال الصين تقبل بنشاط على شراء الغاز الطبيعي، ويبدو السرور على المسئولين لمواصلة المستوردين في إبرام صفقات، حتى بعدما خفت حدة أزمة الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن أفراد شاركوا في اجتماعات مع صناع السياسات، أن الحكومة تستمر في دعم جهود المشترين المدعومين من الدولة، لتوقيع عقود طويلة الأجل، بل تستثمر في مرافق تصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة حتى منتصف القرن الحالي.

وتتجه الصين لأن تصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال هذا العام. وللعام الثالث على التوالي، توافق شركات صينية على شراء المزيد منه على أساس بعيد المدى عن أي دولة أخرى منفردة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وتتمعن الصين فيما سيكون عليه المستقبل لتجنب تكرار نقص الطاقة، بينما تسعى أيضا لتعزيز النمو الاقتصادي.

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