تبدأ وزارة الأوقاف، غدا توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بمحافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، غدا، مجزر البساتين، لمتابعة انطلاق عملية التوزيع.

فى سياق منفصل، تبدأ وزارة الأوقاف، غدا كامل عملها الرسمى من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إتمام نقل جميع العاملين بها وتقديم كامل خدماتها التى كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزارة، أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها فى تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة فى ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد، وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار انطلاق الدولة نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة فى ظل الجمهورية الجديدة.