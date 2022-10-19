الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت إجزا شمال غرب القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عدنان وعلي أبو كافية، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأمس السبت، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنيْن من قلقيلية وسلفيت، واقتحمت عدة بلدات وقرى في نابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله، واستولت على جرافة جنوب قلقيلية، فيما اعتدى المستوطنون على المواطنين في سلفيت، وأقاموا بؤرة استيطانية في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد فارس عودة بعد أن استولت على جرافته، عقب اقتحامها المنطقة الشرقية «قطاين أبو سيف» في قرية كفر ثلث جنوب محافظة قلقيلية، وذلك بذريعة العمل في منطقة مصنفة «ج».

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد الديك، خلال تأمينها لهجوم المستوطنين على المزارعين في بلدة كفر الديك، غرب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب قريتي عابود وعطارة شمال غرب المحافظة، وقرب بلدتي سنجل وعين سينيا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.