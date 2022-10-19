أوكرانيا: أول هجوم ليلي روسي بطائرات درونز على كييف منذ 12 يوما

قال مسؤولون عسكريون في أوكرانيا، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوما اللية الماضية بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة المحيطة بها لأول مرة منذ 12 يوما، مشيرين إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت جميع الأهداف لدى اقترابها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي شمل ثماني طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، وثلاث صواريخ كروز، لافتة إلى أنها أسقطتها، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الكولونيل سيرهي بوبكو، في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "هجوم آخر للعدو على كييف".

وأضاف القائد العسكري للمنطقة روسلان كرافتشينكو أن ثلاثة منازل تضررت نتيجة سقوط حطام من الطائرات المسيرة بمنطقة كييف كما أصيب شخص.

وسمع شهود من "رويترز" دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.