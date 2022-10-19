يواصل فيلم "بيت الروبي" تحقيق أرقام قياسية، على مستوى الإيراد اليومي، حيث حقق أمس 10 ملايين و146 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ أول يوم العيد إلى 33 مليونا و927 ألف جنيه، أما إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيو الماضي فوصلت إلى 54 مليونًا و593 ألف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته، كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

وتدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدًا عن القاهرة، حيث يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" شهيرًا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وجاء في المركز الثاني فيلم "تاج"، محققًا أمس 5 ملايين و18 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 19 مليونًا و952 ألف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي فانتازي، حول (تاج) الذي يجسده تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة، بسبب سعي أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.

ويأتي في المركز الثالث فيلم "البعبع"، محققا أمس 4 ملايين و233 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 13 مليونًا و163 ألف جنيه.

فيلم "البعبع"، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود.

الفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلى والدتهم عنهم.

فيما احتل المركز الرابع والأخير فيلم "مستر إكس" الذي حقق أمس 2 مليون و173 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 8 ملايين و617 ألف جنيه.

الفيلم قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، وهنا الزاهد، في ثالث تعاون فني بينهما، بعد مسلسل "الواد سيد الشحات" ومسرحية "جوازة معفرتة"، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.