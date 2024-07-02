تقرير إسرائيلي: قادة الجيش طلبوا من نتنياهو مهلة 4 أسابيع لإنهاء الهجوم على رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن قادة الجيش طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهلة 4 أسابيع، لإنهاء الهجوم العسكري على رفح، بجنوب قطاع غزة.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، جاء هذا الطلب خلال اجتماع أمني عُقد، الأحد، وحضره نتنياهو، وشارك فيه وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، بالإضافة لمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية.

وقالت الهيئة: "خلال المناقشة طلب الجيش من المسؤولين السياسيين مهلة 4 أسابيع لاستكمال العملية في رفح"، أي حتى نهاية شهر يوليو.

وقال مسئولو الجيش إن هذه المهلة الزمنية مطلوبة لإتمام تدمير الأنفاق المتبقية في رفح، بحسب التقرير.

وبحسب ما قاله التقرير، عرض قادة الجيش التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في الحرب على غزة، وقالوا إن "الإنجاز العسكري كبير بما يتيح لإسرائيل وقف القتال إن اضطرت إلى ذلك، سواء للشروع في صفقة تبادل أسرى جديدة، أو للتحرك في الشمال ضد حزب الله اللبناني".