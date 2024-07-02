البيت الأبيض: اختبار القدرات الإدراكية لبايدن ليس ضروريا

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إن اختبار القدرات الإدراكية للرئيس جو بايدن ليس ضروريا.

وأضاف البيت الأبيض: "متفهمون للمخاوف بشأن أداء بايدن في المناظرة مع (الرئيس السابق دونالد) ترامب"، مؤكدا أن بايدن "يعرف كيف يعود" بعد أدائه الضعيف في المناظرة. وأثار الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي في المناظرة دعوات من الساسة لانسحابه من السباق. وتعرض بايدن لانتقادات بسبب أداءه غير المتكافئ في المناظرة.

وأصبح النائب لويد دوجيت أول ديمقراطي بمجلس النواب يدعو بايدن للانسحاب من ترشحه بالسباق، اليوم الثلاثاء. وبالرغم من بعض الدعوات له لانسحابه، واصل معظم الديمقراطيين دعم بايدن مرشحاً للرئاسة.

واعتبر دوجيت، في بيان، أن أداء بايدن خلال المناظرة "لم يكن فعّالاً في الدفاع عن إنجازاته"، مشدداً على ضرورة أن يتخذ الرئيس الأمريكي "القرار المؤلم والصعب بالانسحاب"، بحسب ما نقلته قناة "الشرق" السعودية.

وأضاف النائب الديمقراطي أن "قراري بالإعلان عن هذه التحفظات القوية لا يتم باستخفاف، ولا يقلل بأي شكل من الأشكال من احترامي لكل ما حققه الرئيس جو بايدن".