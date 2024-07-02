حرص الفنان أحمد عز على الترحيب بـ لبلبلبة وأحمد فهمي وأوس أوس، الذين حضروا عرض مسرحية "ملك والشاطر" أثناء تواجدهم في الرياض للاحتفال بالعرض الخاص لفيلمهم "عصابة الماكس".

ودعا أحمد عز في نهاية عرض المسرحية، خلال تحية الجمهور، أبطال فيلم "عصابة الماكس" للصعود على المسرح والتقاط صورة معهم إلى جانب الفنانة يسرا، كما دعا الجمهور لمشاهدة الفيلم الذي بدأ عرضه اليوم في دور العرض السينمائية السعودية.

وقد أُقيم العرض الخاص الأول لفيلم "عصابة الماكس" مساء أمس في العاصمة الرياض، بحضور عدد من صناع الفيلم من بينهم أحمد فهمي ولبلبلبة وأوس أوس.

وسيتم عقد العرض الخاص الثاني للفيلم يوم 3 يوليو في مدينة جدة، ومن المقرر بدء عرض الفيلم في كافة الدول العربية في اليوم التالي.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس"، الذي يتورط في عملية كبيرة يحتاج فيها إلى مجموعة للمساعدة، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، لبلبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الشرفاء مثل أحمد السقا، صلاح عبدالله، هشام ماجد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، حمو بيكا.

الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.