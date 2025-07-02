السودان: أحكام بالإعدام والسجن على متهمين بالتعاون مع الدعم السريع

قضت محكمتان سودانيتان اليوم الأربعاء بالإعدام والسجن على أشخاص متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن محكمة جنايات بحري شمال بالدروشاب برئاسة القاضي أبوذر أحمد عبد الرحيم أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان في مواجهة المتهم (م ه ص ع) بعد إدانته، وذلك لمخالفته مواد من القانون الجنائي السوداني لتعاونه مع قوات الدعم السريع.

كما أصدرت محكمة سنار برئاسة القاضي صديق عبدالله البشير حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت لمتهم أول (أ ب) حيث إنّ المتهم كان يتعاون مع استخبارات مليشيا الدعم السريع بمنطقة النورانية وكان يأخذ معلومات عن التسليح في مناطق سيطرة الجيش في المناطق المتقدمة وإرسالها للدعم السريع، بحسب سونا.

وصدر أيضا حكم بالسجن 10 سنوات على متهم للتعاون مع الدعم السريع المتمرد حيث يقوم بشراء المنهوبات وإعادة بيعها لصالح الدعم السريع وتوفير الوقود بجلبه من الخرطوم وبيعه لصالح الدعم السريع.