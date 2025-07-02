محافظ الغربية يتابع ميدانيًا جهود مواجهة الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت لأكثر من ست ساعات، شملت عددًا من شوارع ومناطق قرى ومدن مراكز طنطا والسنطة وزفتى، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار، والتأكد من كفاءة التعامل مع نواتج الطقس غير المستقر، في استجابة فورية لتقلبات الأحوال الجوية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار، استنادًا إلى خطة استباقية دقيقة أُعدّت فور صدور التنبؤات الجوية، موضحا أن المعدات وفرق التدخل السريع تم نشرها في النقاط الحيوية بالمراكز الثلاثة، ما أسهم في احتواء الموقف بشكل سريع ومباشر.

وخلال جولته، تابع المحافظ ميدانيًا جهود فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعاملين بالوحدات المحلية، مشيدًا بسرعة الاستجابة وانتشار المعدات الثقيلة وسيارات الشفط. ووجّه اللواء الجندي بسرعة الانتهاء من رفع جميع التراكمات المائية، لا سيّما في الشوارع والمحاور ذات الكثافة المرورية، بما يضمن انسياب الحركة وسلامة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد عدد من الأنفاق، واطمأن على جاهزيتها وسلامة مصارف المياه بها، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة الدورية والتأكد من خلوها من أية تجمعات مائية، نظرًا لأهميتها المرورية الحيوية.

وفي مركز ومدينة السنطة، ورد بلاغ إلى المحافظ يفيد بوجود تجمعات لمياه الأمطار في شوارع قرية "مسهلة"، مما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وعلى الفور، انتقل ميدانيًا إلى القرية، حيث تابع أعمال الشفط بنفسه، واطمأن على تواجد فرق الطوارئ بالموقع. وشدد على ضرورة رفع كافة آثار الأمطار من الشوارع والطرق الداخلية، موجّهًا بسرعة الاستجابة لأي بلاغات مماثلة. وأكد خلال لقائه بعدد من المواطنين أن الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي تمثل أولوية ثابتة، وأن خطة التعامل مع موجات الطقس تشمل جميع قرى ومراكز المحافظة دون استثناء.

وقال المحافظ: "نثمّن الجهد الكبير الذي تبذله فرق العمل الميدانية، ونعمل على مدار الساعة لحماية أرواح المواطنين وضمان سير الحياة اليومية دون تعطّل"، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم، وتتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية.

وأضاف اللواء الجندي أن أعمال التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحي والمطابق ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل آثار الأمطار ومنع حدوث تجمعات كبرى، مشددًا على استمرار تنفيذ خطط الصيانة والجاهزية على مدار العام تحسبًا لأي تغيرات مناخية مفاجئة.

ووجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفرق الصيانة، والعاملين بالوحدات المحلية، الذين تعاملوا مع الحالة الجوية بكفاءة ومسؤولية، مؤكدًا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الميدانية، وأن المحافظة حريصة على دعمهم وتوفير كل ما يلزم لاستمرار العمل بنفس المستوى من الجاهزية والانضباط.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل ضمن منظومة متكاملة تقوم على الجاهزية المسبقة، والتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ، وحماية الأرواح والممتلكات في أنحاء المحافظة كافة.