محافظ السويس يستقبل نائب وزير الأوقاف لمناقشة القضايا الدعوية وتطوير الخطاب الديني

استقبل اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور خالد خضر نائب وزير الأوقاف ورئيس القطاع الديني، يرافقه كل من الدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور أحمد النبوي عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والدكتور حسين القاضي مدير عام المراكز الثقافية، في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الأوقاف؛ للنهوض بالخطاب الديني ومعالجة القضايا الدعوية.

وحضر اللقاء الأستاذ عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأمور الدعوة الإسلامية بالمحافظة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الأئمة والدعاة في أداء رسالتهم، ومناقشة دور وزارة الأوقاف في دعم البرامج الدعوية والثقافية في السويس، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المستمر للأئمة.

وأكد اللواء طارق الشاذلي، أهمية دعم الأئمة والدعاة وتوفير السبل اللازمة لتيسير مهمتهم في نشر قيم الاعتدال والتسامح.

وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخطاب الديني ليتماشى مع مستجدات العصر، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانتماء الوطني بين المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة السويس على استعداد تام؛ لدعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الدور التوعوي للمساجد، والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال الحيوي.