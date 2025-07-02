الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية يدعو بروكسل للتحلي بالهدوء في النزاع التجاري مع واشنطن

دعا الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالهدوء في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الاتحاد، ديرك ياندورا، في تصريحات لصحف مجموعة بافاريا الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء مشيدا بمفاوضي الاتحاد الأوروبي: "على بروكسل أن تتمسك بموقفها، وألا تسمح لنفسها بالتوتر، وأن تشير أيضا إلى الخدمات التي يُعاني فيها الاتحاد الأوروبي من عجز مع الولايات المتحدة".

وأضاف ياندورا: "بوجه عام، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجا موضوعيا واضحا وذكيا من الناحية الاستراتيجية... يجمع الاتحاد بصورة أساسية بين مصالح الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه يتفاوض مع الولايات المتحدة على قدم المساواة. وقد فعل ذلك دون تصعيد الصراع".

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادات الرسوم الجمركية حتى 9 يوليو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق مع شركاء تجاريين عالميين مثل الاتحاد الأوروبي.

وقال ياندورا إنه لا ينبغي التقليل من أهمية الولايات المتحدة، ولكن لا ينبغي المبالغة في تقديرها أيضا، وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى حلول جيدة مع الولايات المتحدة، فسيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية بالتأكيد"، موضحا في المقابل أن هذا لن يعني سقوط الغرب، وقال: "علينا أن نتحلى بالهدوء".