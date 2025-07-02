 مسئول لبناني: حصر السلاح بيد الدولة أبرز عناوين المقترح الأمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول لبناني: حصر السلاح بيد الدولة أبرز عناوين المقترح الأمريكي

بيروت - الأناضول
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 12:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 12:56 م

قال مسئول لبناني، اليوم الأربعاء، إن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي توم باراك إلى بيروت في يونيو الماضي يتمحور حول 3 عناوين أولها حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف المسئول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ الأناضول، أن المقترح الأمريكي مكون من 5 صفحات ولا يتضمن مهلة زمنية.

وتابع: "العنوان الأول سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية، وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة".

وتابع والعنوان الثالث: "الإصلاح وتصليح العلاقة مع سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".

 

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