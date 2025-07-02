جيش الاحتلال يكشف عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الحرب

أظهرت معطيات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعد مرور أسبوع على وقف إطلاق النار، أن إيران أطلقت نحو 530 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل خلال 12 يومًا من الحرب، نُفذت عبر 42 دفعة إطلاق.



وأفادت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن معظم هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، بينما تم اعتراض ما تبقّى بواسطة نحو 200 صاروخ اعتراض من أنظمة إسرائيلية وأمريكية، بتكلفة تُقدّر بـ5 مليارات شيكل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وتظهر المعطيات أن 36 صاروخًا إيرانيًا أصابت مناطق مبنية، في حين بلغ معدل اعتراض الصواريخ نسبة 86%.



وبناءً على هذه النسبة، قدّر جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 258 صاروخ اعتراض نحو الصواريخ الباليستية، نجح منها 222 اعتراضًا، بينما سقط 272 صاروخًا إيرانيًا في مناطق مفتوحة دون اعتراض، علماً بأن هذه الأرقام تقديرية لعدم إعلان الجيش معطيات دقيقة حول سياسة الاعتراض خلال المواجهة.

وبحسب تحليل أوردته صحيفة "هآرتس" استنادًا إلى توثيق من مواقع سقوط 33 صاروخًا باليستيًا، فإن 30 منها كانت مزوّدة برؤوس حربية تزن مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة.

وأصابت الصواريخ مواقع في تل أبيب–يافا وحيفا وهرتسليا/رمات هشارون ورمات جان وبئر السبع وبيتاح تيكفا ورحوفوت وبات يام وحولون وطمرة وريشون لتسيون ونس تسيونا وبني براك.

أما الثلاثة الأخرى، كانت صواريخ عنقودية، أطلقت كل منها قذائف صغيرة يصل وزن الرأس الحربي لكل منها إلى 7 كجم، وقد تفرّقت إحداها في بئر السبع، والثانية في ريشون لتسيون، والثالثة غطّت حولون والمدن المحيطة.