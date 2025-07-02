يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك لطلاب النظامين الجديد والقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكل المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم إن أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا كبيرا في سير منظومة الامتحانات، مشيدا بالجهود المبذولة، موضحا أن مستوى التنفيذ الميداني يعكس أداءً متقدمًا بصورة متميزة.

وأعرب الوزير عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن الامتحانات المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية، مؤكدا أهمية أن تُستكمل بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

وأوضح عبداللطيف أن قيادات المديريات التعليمية على دراية شاملة بجميع التحديات والظروف المحيطة بسير العمل، مؤكدا أن الوزارة تتابع مجريات سير الامتحانات بدقة، وتقوم من جانبها بتحركات ميدانية، وأن الوزارة على استعداد لتقديم كل سبل الدعم اللازم للمديريات التعليمية للحفاظ على مواصلة انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان.

وأكد أن الحزم والانضباط يمثلان أساس العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفة.

ووجه مديري المديريات، بضرورة التأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير الامتحانات من قِبل كافة مديري الإدارات التعليمية؛ لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط حتى نهاية الامتحانات.

وشدد خالد عبدالحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا؛ للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق؛ لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وأكد رئيس عام امتحان الثانوية العامة، التواصل مع جميع المديريات؛ للاطمئنان على وصول أوراق الإجابة إلى داخل لجان السير في المواعيد المحددة وهو موعد أقصاه الثامنة والربع صباحًا.