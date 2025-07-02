 ضبط 9 أطنان من الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 12:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 9 أطنان من الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 11:47 ص

شنت شرطة التموين حملات أمنية مكبرة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 9 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار مواصلة قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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