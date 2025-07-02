المفوضية الأوروبية تقترح خفضا جديدا ملزما بنسبة 90% لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خفضا جديدا ملزما بنسبة 90% لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2040، بالمقارنة مع مستويات عام 1990، بينما كشفت عن هدفها المناخي الجديد للاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، إلى أن يصير محايدا مناخيا بحلول عام 2050، ما يعني عدم تسببه في انبعاث غازات حرارية أكثر مما يمكن امتصاصه، سواء من خلال الطبيعة أو التقنيات.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة حاليا بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ في أنحاء التكتل بنسبة 55% بالمقارنة مع مستويات عام 1990، بحلول نهاية العقد الحالي.