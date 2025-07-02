بريطانيا توقف برامج إعادة توطين الأفغان بدون إشعار مسبق

أنهت الحكومة البريطانية، بشكل مفاجئ برامج إعادة توطين الأفغان دون إشعار مسبق؛ مما يعرض الآلاف للخطر وأدى إلى انتقادات من الجماعات الإنسانية ومجموعات اللاجئين.

وجرى استعراض التغيير الذي تم إدخاله بدون إعلان عام مسبق، في مذكرة توضيحية غير بارزة أصدرتها وزارة الداخلية لتحديث قواعد الهجرة، بحسب موقع "خاما برس" الأفغاني.

وبموجب السياسة المحدثة، أُغلق برنامج سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أمام الطلبات الجديدة أمس الثلاثاء.

والآن لا ينطبق البرنامج الذي كان يهدف لإعادة توطين الأفغان الذين كانوا يساعدون القوات البريطانية، إلا على من قدموا طلبات في الفترة بين الأول من أبريل 2021 وقبل وقف البرنامج في الأول من يوليو 2025.

وأدانت الجماعات الإنسانية، الخطوة ووصفتها بالخيانة لأشخاص ضعفاء مازالوا في أفغانستان.

وقالت جونيش كالكان رئيسة إحدى جمعيات دعم اللاجئين الخيرية، إن غلق البرنامج "يترك الأطفال والعائلات التي ندعمها في خطر وبدون أمل"، وحثت الحكومة البريطانية على توسيع ممرات الهجرة الآمنة وليس تقييدها.

وبحلول مايو 2025، أعيد توطين أكثر من 21 ألف أفغاني في المملكة المتحدة عبر سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان وبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان.