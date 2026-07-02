الشرطة النيجيرية: مقتل 18 شخصا شمال وسط البلاد في نزاع على الأراضي

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الخميس، مقتل 18 شخصا على الأقل؛ في اشتباكات متواصلة هذا الأسبوع بين قبيلتين متنازعتين على الأراضي في منطقة شمال وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، واسيو أبيودون، في بيان له، إن القتلى سقطوا في منطقة رافي التابعة لولاية نيجر، خلال الفترة ما بين يومي الاثنين والأربعاء، وشملت الهجمات إطلاق النار وإحراق الممتلكات.

وأوضح أبيودون أن يوم الاثنين شهد مقتل شخصين، وهو ما تسبب في موجة عنف جديدة أمس الأربعاء، حيث لقي 15 شخصا حتفهم حرقا داخل أحد المنازل، بينما قتل شخص آخر في موقع مختلف.

وأضاف أن هذه الأعمال العنيفة تعود إلى "نزاع طويل الأمد على الأراضي بين قبيلتين".

وأشار المتحدث إلى أن "لجنة مصالحة، يترأسها مسئولون من المجلس الحكومي المحلي، تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاحتواء الأزمة، في حين تم نشر دوريات مشتركة من الشرطة والجيش في المنطقة لاستعادة الهدوء".

وتُعد النزاعات القبلية على الموارد الأرضية ظاهرة شائعة في بعض مناطق نيجيريا، التي تعتبر الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الإفريقية.

وتعرف ولاية نيجر أيضا بأنها منطقة نشطة للجماعات المسلحة التي تمارس عمليات الخطف مقابل فدية، وفرض الأتاوات على المجتمعات الزراعية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من حادثة اختطاف 36 طالبا في شمال شرق البلاد.