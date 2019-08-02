ذكرت وسائل إعلام تايلاندية، أن عدة انفجارات وقعت في أجزاء مختلفة من العاصمة بانكوك، صباح اليوم الجمعة، وأن ما لا يقل عن شخصين أصيبا بجروح.

وأصدر رئيس الوزراء التايلاندي بريوت تشان أوتشا، أمرا بإجراء تحقيق فوري في الحوادث، وفقًا لما ذكرته متحدثة، والتي أضافت أن "الإجراءات الأمنية قد تم تشديدها".

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أنه تم سماع دوي انفجارين بمحطة "سكايترين" في حي سيلوم التجاري بالمدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن الشرطة أغلقت مخرجين بالمحطة كإجراء احترازي.

وتم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ٣ مواقع أخرى بالعاصمة التايلاندية، حيث تردد إن اثنين من عمال النظافة بالمدينة أصيبا بجروح.