فيديو - مهاجم باريس سان جيرمان يحضر التدريبات بـ«سكوتر»

لجأ الكاميروني تشوبو موتينج، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لأسلوب جديد من أجل التوجه لتدريبات فريقه، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

ونشر تشوبو موتينج مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام يظهر فيه وهو يستخدم سكوتر بمجرد الخروج من سيارته حتى الوصول لأرضية ملعب تدريبات باريس سان جيرمان.

يُذكر أن سان جيرمان كان تُوج ببطولتي كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية خلال الأسبوعين الماضيين بالفوز في الأولى على سانت إيتيان وفي الثانية على أولمبيك ليون، ليُكمل ثلاثيته المحلية بعد التتويج ببطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهو اللقاء الذي سيُقام من مباراة واحدة بمدينة لشبونة البرتغالية.