وصول 131 ماليزيا تقطعت بهم السبل في اليمن إلى بلادهم

وصلت أول مجموعة تضم 131 ماليزيا، تقطعت بهم السبل في اليمن منذ مارس الماضي، في أعقاب وباء كوفيد-19 بأمان، إلى مطار كوالالمبور الدولي عبر رحلة طيران عارض، خاصة تابعة لشركة مصر للطيران في الساعة الثامنة و34 دقيقة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للأنباء اليوم الأحد.

وقال نائب وزير الخارجية، داتوك قمر الدين جعفر، إن المجموعة الثانية التي تضم 17 شخصا من المقرر أن تصل غدا الاثنين عبر رحلة تجارية تابعة لطيران الإمارات في الساعة 12 و55 دقيقة صباحا.

وتابع أن الرحلة التي تشمل نقل جميع الماليزيين البالغ عددهم 148 بدأت أمس عبر رحلات من مدينة سيئون اليمنية إلى العاصمة المصرية، القاهرة قبل أن يواصلوا طريقهم في رحلتين منفصلتين إلى ماليزيا.