العاصفة الاستوائية «سينلاكو» تجتاح فيتنام

تحولت العاصفة "سينلاكو" الاستوائية إلى منخفض استوائي، لدى وصولها إلى شمال وسط فيتنام، بعد ظهر اليوم الأحد، لكن استمرت العاصفة في جلب رياح قوية وأمطار غزيرة، طبقا لما ذكرته صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية.

وقال المركز الوطني للارصاد الجوية، إنه في حوالي الساعة الواحدة مساء، كان مركز المنخفض فوق المنطقة الساحلية من إقليم نينه بين إلى إقليم تانه هوا شمال وسط البلاد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز أنه في الساعات الـ12 المقبلة، سيتحرك المنخفض الاستوائي من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، متجها للداخل قبل أن يصل فوق لاوس.

وبسبب تأثيرات المنخفض الاستوائي، من المتوقع هبوب رياح قوية وأيضا هيجان البحار في شمال فيتنام والعديد من المناطق الساحلية اليوم الأحد.

وتابع المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 70 ملليمترا، بعد ظهر اليوم الأحد، وكذلك تلك الليلة على إقليمي تانه هوا ونجي آن وسط البلاد بالإضافة إلى جنوب فيتنام.

والعاصفة "سينلاكو" هي ثاني عاصفة تتشكل في البحر الشرقي.

والعاصفة الأولى هي نوري وهبت في منتصف يونيو، وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى اليابسة في فيتنام، إلا انها سببت رياحا قوية وأمطارا غزيرة في مناطق عديدة.