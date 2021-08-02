أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة المصرية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في كل شبر على أرض مصر، وأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم بمنتهى اليقظة، ووجه خالص التحية لأرواح ودماء الشهداء الأبرار.

وقال الجندي، في بيان له، "تواصل القوات المسلحة تنفيذ العمليات النوعية المختلفة التي تستهدف العناصر الارهابية، لدحر قوى الشر، حيث أسفرت تلك الجهود مؤخراً عن مقتل 89 تكفيرًا شديدي الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، واكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلًا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى عدد كبير من العمليات التي تواصل القوات المسلحة تنفيذها ضد الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن الجيش المصري لدية القدرة واليقظة الدائمة لكل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية داخليا وخارجيا، ولن يرحم أبنائنا البواسل هذه الجماعات المسلحة والأجهزة الخارجية الداعمة لهم.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة بشمال سيناء أصبحت بدون غطاء أو ساتر، ويحاولون بأي طريقة إعادة المشهد لصالحهم من جديد، ولكن هيهات، فالضربات المتلاحقة التي توجهها نسور القوات المسلحة على هؤلاء الإرهابيين كفيلة بأن تقضي على بقاياهم وفلولهم التي أصبحت متناثرة.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية المستمرة لإعمار سيناء وإعادة التنمية فيها لأول مرة منذ عقود طويلة، ستحول الأرض الطاهرة من ساحات معارك، ستظل شاهدة على جرائم الجماعات المتطرفة، إلى بقعة تنمية جاذبة وتم وضعها على خريطة التنمية بفضل ما تمتلكه من مقومات تجعلها قادرة على تحويل حالها إلى الأفضل، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تزعج قوى الشر وأعوانهم.