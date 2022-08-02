استقبل عشرات المواطنين في تايلاند، وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالترحاب، حاملين لافتات مناهضة للصين.



وأضاء برج في تايوان بعبارات ترحيبية مع تجمهر أشخاص حوله لاستقبال بيلوسي، وشكرها على زيارتها، بعد وصولها للبلاد مساء اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



وحطت طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار سونج شان في العاصمة التايوانية تايبيه.



وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونجرس الأمريكي تزور تايوان منذ عام 1997.



وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.