شن سمير كمونة لاعب الأهلي الأسبق، هجوما حادا، على مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب، موجها العديد من الانتقادات بعد أداء الفريق الأول في الدوري خلال المباريات الماضية، واقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية: «بعض الجماهير أصبحت تساند أشخاص داخل النادي الأهلي، بدلًا من مساندة الكيان، الأهلي فريق سيء في الوقت الحالي، ولابد أن يعيد حساباته في الصفقات».

وأضاف: «الإدارة اعتادت على إصدار بيانات دون أفعال حقيقية، نريد كجماهير قبل لاعبين سابقين، صفقات للنادي الأهلي وتحديدًا مهاجم هداف، منذ سنوات والأهلي يتعاقد مع أجانب ثم يُعيرهم إلى أندية أخرى».

وواصل: «اعتذرت عن تولي منصب في الأهلي العام الماضي، والنادي الأهلي ليس ملكًا لمحمود الخطيب ولا سيد عبد الحفيظ، الخطيب أسطورة كروية لكن إداريًا لدي ملحوظات على أدائه، وكنت أدعم استمرار المهندس محمود طاهر».

وكشف: «تلقيت أسوأ مكالمة في حياتي من الخطيب أخطرني فيها برحيلي عن الأهلي وقتما كنت لاعبًا، والخطيب سبب رحيل نجوم الأهلي مثل ربيع ياسين وطاهر أبوزيد، محمود الخطيب وراء رحيلي عن النادي الأهلي ومعظم نجوم جيلي».

ونوه: «الخطيب كان وهو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدت إلى الأهلي كـ بيتي من رحلة احتراف في ألمانيا لكنهم قرروا أنهم يجعلوني أرحل عن الأهلي عام 2001».

وعن فوز الزمالك أمام بيراميدز، أجاب: «الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز في كل شيء، فيريرا هو صاحب الفضل على الأبيض في الفترة الأخيرة، واستخدم مبدأ العدل بين اللاعبين ومنح فرص للاعبين صغار في السن، وعلى المستوى التكتيكي الفريق أيضًا يُجيد تنفيذ خطط المدرب».

وأتم: «جميع لاعبي الزمالك أصبحوا نجوم تحت قيادة فيريرا، شيكابالا وزيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ونيمار والمثلوثي وغيرهم، كلهم أصبحوا نجوم كبار تحت قيادته، الزمالك تمكن من إيقاف خطورة جميع لاعبي بيراميدز وهذا الأمر ليس سهلًا إطلاقًا».