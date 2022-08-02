 تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة - بوابة الشروق
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تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 3:31 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه استمرارا لفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع.

وقال المحافظ في بيان صحفي اليوم، إن مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أحمد عيادة قامت بتحصين 15992 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 243071 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

ويشدد المحافظ على سرعة الاستجابة للفرق البيطرية التي ستتواجد بكل مدن وقرى المحافظة لتحصين المواشي، والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان.


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