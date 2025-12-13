نائب رئيس الزمالك يكشف عن تحرك جديد في أزمة أرض أكتوبر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن تحرك جديد من مجلس الإدارة في ملف أزمة أرض السادس من أكتوبر والتي تم سبحها بقرار من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا رسميا مساء الجمعة أكد فيه مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي من جديد بالتدخل لحل الأزمة، في ظل مساعي من جهات عدة لطرح حل الأرض البديلة للنادي، وهو الحل الذي لا يقبله مجلس الإدارة.

وقال نصر في تصريحات تلفزيونية: "نحن في أزمة كبيرة، لا تهدد فريق الكرة فحسب ولكن النادي ككل".

وأضاف: "التقارير التي وصلت عن الأرض مجتزئة ونحاول شرح الوضع بشكل سليم، فقد ابتكرنا طريقة جديدة لدعم الأندية وحصلنا على كافة الموافقات اللازمة".

وتابع نصر: "عدم عودة الأرض سيجعل النادي ينهار، وتحدثنا عن هذه الأمر لشهور".

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "سنرسل غدا خطابا لرئيس الجمهورية لشرح الموضوع بالكامل وتوضيح أبعاده وليس الأرض فقط".