الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، التراجع عن صفقة التعاقد مع يزن النعيمات، لاعب فريق الشمال القطري، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الأردن، في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة يزن النعيمات، لاعب المنتخب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة العراق، التي حسم من خلالها النشامى التأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025.

وكان النادي الأهلي قد وصل إلى مراحل متقدمة في ملف التعاقد مع يزن النعيمات لتدعيم خط هجومه، خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وستبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن 7 أشهر، دفعت إدارة الأحمر للتراجع عن إتمام الصفقة.

وبدأت إدارة الأهلي في البحث عن خيارات بديلة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من خلال التنسيق بين سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، وأسامة هلال، مدير إدارة التعاقدات، ولجنة الكشافة.