أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 52 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 512 كجم لحوم مجمدة ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 43 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم عقد 18 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات الذرة الشامية بنواحي المحافظة، كما تم عقد 10 ندوات إرشادية، وذلك في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مجال الإدارة المتكاملة لمحصول الموالح، فضلا عن التوعية بنظم الري الحديث.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية يوما إرشاديا لمحصول الذرة الشامية ودودة الحشد الخريفية بمركز السادات، كما تم عقد اجتماع مع الجهاز الإرشادي بالمديرية ومفتشى الإرشاد وأخصائي الحبوب ومسئولي المراكز الإرشادية لمناقشة خطة العمل والتأكيد على ضرورة تنشيط الزراعة التعاقدية.

كما تم إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين أكثر من 102 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية للتحصين، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أعمال الفرق الإرشادية بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها صرف الأسمدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية، متابعة منظومة كارت الفلاح بالبحيرة.

كما أعلنت المديرية أيضا تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية من تحصين 24 ألفا و419 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، و13 ألفا و169 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 13 ندوة إرشادية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوما حقليا لمحصول الذرة الشامية، كما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني بمنطقة سهل الطينة، ومواصلة متابعة الزراعات الصيفية، وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة باستخدام المبيدات الموصي بها والرش الدوري.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الصيفية وتوعية وإرشاد المزارعين، وأعلنت حسم شكاوى المزارعين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بنسبة 100%، كما عقد اجتماع مع الإدارة الزراعية بالزرقا، ومتابعة موقف حماية الأراضي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، مواصلة لجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز الفيوم، إطسا، أبشواي، سنورس، كما أعلنت استمرار الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، كذلك تم إطلاق مبادرة لتطوير صناعة النحل بالمحافظة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف اجتماعا بإدارة الفشن الزراعية؛ لمتابعة عدد من الملفات، على رأسها دودة الحشد الخريفية، وتكثيف متابعة الزراعات الصيفية.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتوعية المزارعين بأهمية التحصين والترقيم.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعددا من القيادات التنفيذية بالهيئة، لمتابعة أعمال الهيئة ومشروعاتها الزراعية التنموية المختلفة بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، مواصلة أعمال لجان التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتوعية المزارعين بأهمية التحصين والترقيم.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حمايه الأراضي بجميع مراكز المحافظة بحضور سكرتير عام المحافظة أسوان، تم مناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما نفذت مديرية الطب البيطري، عددا من اللقاءات الإرشادية، للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، توفير سماد سلفات نشادر المدعم للمزارعين بكمية 350 طنا كدفعة أولى.

كما تم متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة بالوحدة البستانية بالمديرية، وإطلاق قافلة زراعية لنشر الممارسات الزراعية السليمة بالمحافظة، فضلا عن تفقد الزراعات المختلفة، وفحص النخيل، كما تم عقد اجتماع لبحث سبل تشغيل الميكنة الزراعية وتحديد المواقع الخاصة بالميكنة الزراعية وتحديد المعدات المطلوبة لخدمة المزارعين والوصول لأفضل إنتاج وخدمات زراعية بسيناء.