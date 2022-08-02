الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين بنفس الشروط

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين بنفس الشروط السابقة.



ونقلت الأمم المتحدة عن مبعوثها في اليمن هانز جروندبرج، قوله إن "تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف المتحاربة بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت"، وفقا لوكالة رويترز.



وتعد هذه المرة الثالثة التى يتم فيها تمديد الهدنة ففي مطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.



ومن أبرز بنود الهدنة، وقفُ إطلاق النار وفتحُ ميناء الحُديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.



وتغلق جماعة الحوثي عدة طرق مؤدية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية خاصة في محافظة تعز، حسب منظمات حقوقية وإنسانية باليمن.



وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب.