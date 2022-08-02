إيطاليا تسجل 37 ألفا و252 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة

سجلت إيطاليا 37 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و40 ألفا و25، والوفيات إلى 172 ألفا و86.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 139 مليونا و670 ألفا و205 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.