 2 أغسطس 2022.. أسعار الدولار ترتفع 8 قروش وتتجاوز الـ19 جنيها لأول مرة منذ 2016 - بوابة الشروق
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2 أغسطس 2022.. أسعار الدولار ترتفع 8 قروش وتتجاوز الـ19 جنيها لأول مرة منذ 2016

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 2:02 م

تجاوز سعر صرف الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الـ19 جنيها لأول مرة منذ عام 2016.

ارتفع سعر صرف الدولار بالبنوك 8 قروش ليسجل فى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.99 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

كما صعد بالبنك التجاري الدولي 8 قروش أيضا ليسجل 19.01 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك العربي الإفريقي 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك البركة 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك إسكندرية 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار فى تعاملات البنك المركزي 18.89 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع.


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