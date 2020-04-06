توترات جيوسياسة وتصريحات من الفيدرالي تحول دفة المخاطر بالأسواق الأميركية

تراجعت سندات الخزانة الأميركية وانخفضت الأسهم بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي لا يزال عازماً على رفع أسعار الفائدة حتى يصبح التضخم تحت السيطرة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات بقدر 20 نقطة أساس إلى 2.77%. انخفض الين، الذي كان في طريقه لتحقيق مكاسبه اليومية الخامسة، حيث قطع الدولار أربعة أيام من الخسائر وسط تحول مفاجئ في معنويات المخاطرة، بحسب وكالة بلومبرج.

انخفض مؤشر S&P 500 لليوم الثاني على التوالي حيث دفع وصول نانسي بيلوسي إلى تايوان الصين إلى الإعلان عن تجارب صاروخية، على الرغم من أنها قالت إن زيارتها لم تغير السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة. كما أنهى مؤشر ناسداك 100 اليوم بانخفاض.

تأرجح كلا المؤشرين بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة حيث ظلت الأسواق على حافة الهاوية مع التوترات الجيوسياسية، وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي جعلت من الواضح أن محور السياسة النقدية لم يتغير.

بدأت الأسهم شهر أغسطس على هبوط بعد أن سجلت أفضل شهر لها منذ عام 2020 في يوليو. كان المستثمرون يترقبون التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى معدلات أعلى لكبح التضخم المرتفع. بينما قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "ليس قريبًا" من جهوده للحد من التضخم ، قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه يتوقع أن تبدأ وتيرة رفع أسعار الفائدة في التباطؤ في وقت لاحق من العام.

قالت إيلين جاسكي ، الخبيرة الاقتصادية في "بي جي أي إم" PGIM Fixed Income: "من غير المرجح أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقفه عن رفع الفائدة في هذه المرحلة". "ما زالوا يرون أرقام تضخم لم تبدأ في الانحسار".

تعدد المؤثرات

أكدت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على تلك النقطة، قائلة إنها تريد أن ترى "دليلًا مقنعًا للغاية" على أن الزيادات في الأسعار من شهر إلى شهر تتراجع قبل الإعلان عن نجاح البنك المركزي في كبح التضخم.

كما استمرت نتائج الشركات في التأثير على الأسهم. إذ تراجعت أسهم شركة كاتربيلر بعد أن أدى التباطؤ في الصين إلى إضعاف أعمالها. وقد أثر ذلك على مؤشر داو جونز الصناعي ، والذي انخفض هو الآخر في تعاملات اليوم. بينما ارتفعت أسهم شركة أوبر تكنولوجيز بنسبة 18% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت متوسط ​​تقديرات المحللين.

أبقت البيانات الاقتصادية الجديدة المستثمرين على أصابع القدمين، فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن فرص العمل في الولايات المتحدة في يونيو انخفضت إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، في إشارة إلى اعتدال الطلب على العمالة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية. حيث كان سوق العمل نقطة مضيئة في الاقتصاد، إلا أنه فقد الزخم وربما يتجه نحو الركود.

قال الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس" Goldman Sachs Group Inc. بقيادة سيسيليا ماريوتي إنه من السابق لأوانه أن تتلاشى مخاطر الركود من أسواق الأسهم بسبب توقعات استمرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. من ناحية أخرى، قال الاستراتيجيون في "جيه بي مورغان تشيس" إن توقعات الأسهم الأميركية تتحسن للنصف الثاني من العام بفضل التقييمات الجذابة للأسهم.