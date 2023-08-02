الصحة: وصول لقاح الإنفلونزا الجديد أول سبتمبر المقبل

• عبدالغفار: اللقاح الجديد سيوفر حماية ضد أربعة أنواع من فيروسات متوقع انتشارها هذا الموسم

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المتوقع وصول لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد فى أول شهر سبتمبر المقبل، وسيتم توفيره فى هيئة المصل واللقاح والصيدليات فور وصوله.

وأضاف عبدالغفار فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللقاح الجديد سيوفر حماية ضد أربعة أنواع من فيروسات الإنفلونزا المتوقع انتشارها فى هذا الموسم، وهى نفس الفيروسات التى كانت منتشرة العام الماضى.

وأشار عبدالغفار إلى أن تكوين المناعة يستغرق ما يقرب من أسبوعين بعد أخذ اللقاح، ولكن يمكن للجسم الاستفادة من اللقاح حتى إذا كان بعد بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا أن وزارة الصحة توصى بلقاح الإنفلونزا السنوى لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، ويعد التطعيم هاما خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الحوامل، وكبار السن، والأطفال الصغار، والأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة.

وأوضح أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة فى الأماكن المزدحمة، وغير جيدة التهوية عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال، والأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف، لذا ينصح دائما بتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين باستمرار، وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانت الأيدى غير مغسولة.

ولفت إلى أن الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة للإصابة، ولكن أعراضهما متشابهة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما، مضيفا أن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل الربو، ومرض السكرى، ومرض السرطان.