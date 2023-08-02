أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من القبض على شخص إسرائيلي الجنسية، حاول التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

ونقلت وكالة «عمون»، عن الجيش الأردني في بيان، قوله إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود طبّقت قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد البيان أن القوات المسلحة الأردنية حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني للبلاد.