ينطلق ٦ أكتوبر المقبل، الموسم الثاني من مسلسل "لوكي" على منصة ديزني، والتي أطلقت مقطع تشويقي من المسلسل وبوستر جديد.

يأتي الموسم الثاني حاملاً معه العديد من الأحداث المثيرة حيث ينطلق لوكي، البطل الضال المُلقب بـ “سيد الأذى" في مجموعة جديدة من المغامرات الملحمية مع "سلطة تباين الوقت".

يشارك في بطولة المسلسل، توم هيدلستون وصوفيا دي مارتينو وجوجو مباثا رو ويونومي موساكو ويوجين كورديرو ورافائيل كاسال وتارا سترونج وكيت ديكي وليز كار ونيل إليس وجوناثان ماجورز وكي هوي كوان وأوين ويلسون.

يقوم بإخراج الحلقات كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد ودان ديليو وكسرا فاراهاني، أما الكاتب الرئيسي فهو إريك مارتن. ويعمل كل من كيفن فيجي وستيفن بروسارد ولويس دي إسبوزيتو وفيكتوريا ألونسو وبراد ويندرباوم وكيفن آر رايت وتوم هيدلستون وجوستين بنسون وآرون مورهيد وإريك مارتن ومايكل والدرون كمنتجين رئيسيين، أما تريفور واترسون فيعمل كمنتج تنفيذي مساعد.