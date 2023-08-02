معلول: حب الجمهور أغلى بطولاتي مع الأهلي

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أحيا علي معلول، نجم فريق الأهلي، ذكرى مرور 7 سنوات على انضمامه للقلعة الحمراء قادما من الصفاقسي التونسي.

كتب معلول عبر حسابه الرسمي على شبكة انستجرام "مرت 7 سنوات منذ انضمامي الأهلي العظيم.. 7سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس، وحققت فيها العديد من الإنجازات مرتديا قميص نادي القرن الأفريقي".

أضاف التونسي الدولي "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائما ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

وختم معلول رسالته "ستظل دائما محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة".

وتوج معلول بـ 17 لقبا محليا وقاريا مع الأهلي إضافة إلى برونزية مونديال الأندية (مرتين)، وسجل 47 هدفا في 254 مباراة.