روسيا تبدأ مناورات في بحر البلطيق بمشاركة ستة آلاف عسكري

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، بدء مناورات في بحر البلطيق، بمشاركة 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم، إلى جانب نحو 6 آلاف عسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه سيتم التدرب خلال مناورات (درع المحيط - 2023) على تنفيذ تدابير حماية الممرات البحرية، وعمليات نقل القوات والبضائع العسكرية والساحل البحري، موضحة أنه أنه سيتم خلالها تنفيذ أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك الاستخدام العملي للأسلحة.

تجدر الإشارة إلى حشد الدول المطلة على بحر البلطيق، منذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فبراير 2022، صفوفها ضد موسكو، وفي أعقاب ذلك انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، فيما تسعى السويد لأن تكون العضو الثاني والثلاثين في الناتو.