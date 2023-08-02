القيعي يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع إمام عاشور ويشيد بـ أمير توفيق

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم التعاقد مع إمام عاشور عن طريق "كوبري" من ميتيلاند الدنماركي، مشددا على أن الصفقة كلفت النادي أقل مما دفعه ميتيلاند لضمه من الزمالك.

وقال القيعي عبر شاشة قناة Etc: "هل يعقل أن يكون هناك كوبري بـ3 مليون دولار، ولو انضم اللاعب لميتيلاند بالاتفاق مع الأهلي كان على الاقل سيحصل على مليون دولار".

وأضاف: "لم يكن أحد يتصور أن يدخل الأهلي في صفقة إمام عاشور، كنت أقول بيني وبين نفسي بأنه لاعب مفيد للأهلي لو عاد لمصر، وكنا نتابعه منذ أن كان لاعبا في صفوف غزل المحلة". وأكمل: "لا يوجد صفقة (للتحفيل) من يضم لاعب بهذا الشكل فهو يؤذي نفسه ويؤذي اللاعب بل ويقوم بإيذاء كرة القدم، ونجاح صفقة إمام عاشور في يد اللاعب نفسه".

وأكد: "بالتأكيد، كنا نتابع موقف إمام عاشور ووصلت لنا رسائل بامكانية انتقاله إلى الأهلي خصوصا بعدما مكث في مصر كثيرا بعد اصابته، واستشعرنا برغبته

في ارتداء القميص الأحمر، لذلك تحركنا لضمه، واللاعب لم يزورني في منزلي مطلقًا كما تردد". وأوضح: "أي صفقة تحتاج إلى مجهود، وميتيلاند اقتنع برغبة اللاعب امام عاشور في العودة لمصر، ولذلك تفاوض على بيعه، الأهلي دخل في مفاوضات لضمه بعدما تأكدنا من رغبته وترحيبه بالانضمام لصفوف الفريق ".

وتابع: "سبق وتعاقدنا مع أحمد فتحي من شيفيلد يونايتد الانجليزي رغم تفاوضنا مع الإسماعيلي بل وأعلن الزمالك تعاقده مع اللاعب، لكن حسمت الصفقة بعد الاتصال باللاعب، والصفقات ليست للتفاخر، وهذا عملي، وفاوضت أحمد حسن ومحمد بركات لأكثر من عشر سنوات".

وأتم: "أمير توفيق يبذل مجهودات كبيرة رغم تعرضه للانتقادات، وهو من أبرز الأشخاص الذين يعملون بشكل جيد داخل النادي الأهلي".