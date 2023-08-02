طاقم تحكيم جابوني لمباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء، طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وتقام مباراة مصر ضد إثيوبيا يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا رسميا لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 بعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة رفقة منتخب غينيا الذي جمع 9 نقاط وجاء بعده منتخبي مالاوي وإثيوبيا بـ4 نقاط لكل فريق.

واسند الكاف المباراة لطاقم تحكيم جابوني بقيادة باتريك مبيامي ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

بدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بالفوز على غينيا، ثم الخسارة من إثيوبيا، قبل أن يعود ويهزم مالاوي مرتين ثم غينيا مرة.