نيفيز ردا على تصريحات كلوب: «لم نأتٍ السعودية للتقاعد وسنقدم الأفضل في هذا الدوري»

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رد البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق الهلال، على تصريحات يورجن كلوب التي هاجم فيها الدوري السعودي بسبب التعاقدات الضخمة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فريق الهلال السعودي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي مساء اليوم الأربعاء.

وقال نيفيز في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «التنافسية والقوة ليست محصورة أو مملوكة لدوري معين، وما قيل بسوء عن الدوري السعودي ينم عن خوف من أن تُسحب الأضواء من دوريهم».

وأضاف: «لا أهتم لما قاله مدرب ليفربول كلوب، ونحن أتينا هنا لتقديم الأفضل في هذا الدوري».

وأتم: «لم نأتِ هنا للتقاعد بل للعمل وإعطاء مسيرتنا قوة وتنافسية أكبر، وإسعاد جماهير الهلال مسؤوليتي».