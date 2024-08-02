إقامة صلاة الغائب في تركيا وتنكيس الأعلام حدادا على هنية

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن عدة ولايات تركية على رأسها أسطنبول وأنقرة ستشهد بعد أداء صلاة الجمعة، إقامة صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن صلاة الغائب ستقام في جامعي الفاتح وآيا صوفيا حيث يتوقع أن يحضرها عدد غفير من الناس.

ونُكّست الأعلام في تركيا اليوم حدادًا على الشهيد هنية الذي اغتيل قبل يومين في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل جثمان هنية إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وستجري صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة الجمعة، ثم يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.