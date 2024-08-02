وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان أهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مساء الخميس، هاتفياً، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية خفض حدة التصعيد في المنطقة .

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن "وزير الخارجية السعودي تلقّى اتصالاً هاتفياً مساء الخميس من وزير الخارجية الأمريكي جرى خلاله بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار في قطاع غزة".

كما تناول الاتصال بين الطرفين السعودي والامريكي" مستجدات الأوضاع في السودان".

ومن جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن "أكد لنظيره السعودي، أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تصعيد الصراع أو انتشاره".

ووفق البيان فإن بن فرحان وبلينكن "ناقشا الحاجة إلى مشاركة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات وقف إطلاق النار المزمعة في أغسطس، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين إليها".