مقتل 11 شخصا بسبب حريق اندلع في مبنى في العاصمة الفلبينية

ذكر مسؤولون محليون أن 11 شخصا لقوا حتفهم، بسبب حريق اجتاح مبنى من خمسة طوابق، في منطقة "تشايناتاون" في العاصمة الفلبينية.

وقال مكتب الإطفاء والحماية إن الحريق، تم إخماده بعد ثلاث ساعات من نشوبه في المبنى السكني التجاري في منطقة "بينوندو" في مدينة مانيلا.

وأشارت معلومات أولية صادرة عن الحارس الأمني في المبنى إلى أن الحريق نشب من خزان غاز البترول المسال، الذي تسرب من مقصف المبنى.

ويضم الطابق الأرضي للمبنى متاجر، بينما تقع وحدات سكنية في الطوابق العليا.

وأمرت سلطات مدينة مانيلا بإجراء تفتيش على جميع المباني في المدينة، في أعقاب الحريق، لاسيما مبان، عمرها 15 عاما على الأقل، تكون أكثر عرضة لخطر نشوب حريق.