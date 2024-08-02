اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، عصر اليوم الجمعة، من داخل منزله بالقدس المحتلة، وذلك بعد حملات تحريضية ضده قادها مسؤولون إسرائيليون، بعد نعيه للشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في خطبة الجمعة.

وخلال الخطبة، دعا صبري باختصار أن يتقبل الله إسماعيل هنية شهيدًا، وأعلن إقامة صلاة الغائب عليه وعلى غيره من الشهداء.

وأعلن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل، في بيان، أنه وجه رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهراف ميارا، لطلب شطب إقامة الشيخ صبري في القدس الشرقية المحتلة. ونطل في التقرير التالي على ملامح من سيرة ومواقف الشيخ عكرمة صبري:

وريث منبر المسجد الأقصى

بحسب موقعه الرسمي؛ فقد ولد الشيخ عكرمة صبري في مدينة قلقيلية عام 1938، لعائلة عرفت بالتدين وحب العلم، فوالده الشيخ سعيد صبري كان قاضيًا شرعيًا لعدة مراكز كان آخرها قاضي بيت المقدس وعضو محكمة الاستئناف الشرعية وهو عضو مؤسس للهيئة الإسلامية العليا في القدس، كما تولى الخطابة في المسجد الأقصى المبارك.

دكتوراه من الأزهر الشريف

عن تجربته الدراسية والعلمية؛ أتم الشيخ عكرمة دراسته الثانوية في المدرسة الصلاحية بمدينة نابلس حيث كان والده يعمل قاضيًا في المدينة وقتئذ، ثم التحق الشيخ عكرمة بجامعة بغداد ليتخرج منها عام 1963 حاصلًا على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، واللغة العربية، وفي عام 1989 حصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر بمصر في تخصص الفقه عام 2001.

إثراء أكاديمي للعلوم الشرعية

وأشار الموقع إلى إسهام الشيخ صبري الأكاديمي، حيث قدم كتابات منها مذكرات في الحديث ثلاثة أجزاء وكانت مقررة لسنوات طويلة على طلبة المدارس الشرعية في الضفة الغربية، وأضواء على إعجاز القرآن الكريم، والإسلام والتحديث، والتربية في الإسلام، والإسلام ورعايته للبيئة، وارحموا أهل الأرض، والمنتقى من أحاديث المصطفى، واليمين في القضاء الإسلامي وهو عبارة عن رسالة نال بها درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، وكتاب الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق والذي كان عبارة عن أطروحة الدكتوراه، وكتاب فتاوى مقدسية، وغيرها من المؤلفات، وله أربعون بحثًا في موضوعات متنوعة سبق أن قدمت من خلال المؤتمرات والندوات.

ملاحقات متكررة من الاحتلال

ولا تعد تلك السابقة الأولى التي يتعرض فيها الشيخ عكرمة صبري لملاحقات الاحتلال، ففي أواخر يونيو الماضي قدمت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بمزاعم تحريضه على الإرهاب.

وجاء ذلك، بعد قيام الشيخ صبري بزيارة منزل الشهيد عدي التميمي وتقديم واجب العزاء، والذي قتلته قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية بمخيم شعفاط.

ولفت محاميه خالد زبارقة إلى أن لائحة الاتهام والإجراءات القانونية يغيب عنها الاعتبارات القانونية، والأهم الاعتبارات السياسية للمجموعات اليهودية المتطرفة التي تسعى بكل قوتها لاستغلال أجهزة الاحتلال القانونية من أجل ملاحقة الخصوم السياسيين، بسبب مواقفهم الواضحة بخصوص القدس والمسجد الأقصى.