ويجز يشعل الأجواء في مهرجان صيف بنغازي بالشال الفلسطيني والجلبية (صور)

أحيا مغني الراب المصري ويجز حفلاً ضخماً في ستاد بنينا الدولي ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس بحضور الآلاف من الجماهير المختلفة.

وجاء حفل ويجز ضمن خمس حفلات مختلفة قُدمت لعدد من مطربي الراب العالميين، بينما كانت المفاجأة هي ظهور مغني الراب المصري ويجز بالجلباب الصعيدي المصري، إضافة إلى ارتدائه الشال الفلسطيني دعماً للقضية الفلسطينية.

وقدم ويجز عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة منها "البخت"، و"بفتنا تعاشر المظابيط" وغيرها من الأغاني الشهيرة، بينما قام صديقه الرابر الشهير جراند توتو بالصعود إلى خشبة المسرح والغناء معه آخر أغنية، ليبدأ الأخير حفله بعد إنهاء ويجز حفله.