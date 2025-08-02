قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن المستشفيات تغرق في "بحر الإصابات" وأعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية، مشيرة إلى أن نسب إشغال الأسرّة في بعض المستشفيات منها "الشفاء" تتراوح بين 180% إلى 300%.

وأوضحت الوزارة في بيان أن نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء بلغت 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، وفي مستشفى ناصر 180%، أما في المستشفى الأهلي العربي فقد بلغت 300%، بحسب موقع الشرق الاخباري.



وأشارت إلى أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى والمصابين.

وجددت الوزارة نداءها العاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية لتوفير الدعم الفوري والفعّال لمساندة القطاع الصحي في غزة