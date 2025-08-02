بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري

وقّع البنك بروتوكول تعاون مع منصة «دوبيزل مصر»، المنصة الرائدة فى مجال الإعلانات المبوبة فى مصر، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات التمويل العقارى، من خلال تمكين العملاء من احتساب التمويل العقارى التقديرى والتواصل المباشر مع البنك عبر المنصة.

يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار دعم البنك لجهود تعزيز الاقتصاد الوطنى، والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التمويل العقارى، وتبنى أدوات رقمية تعزز من تجربة المستخدم وتقلّل من التحديات التقليدية، حيث يمكن للعملاء الراغبين فى شراء وحدات عقارية الاستفادة من العروض والمزايا التمويلية الحصرية التى يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وتستهدف هذه الشراكة دعم توجهات الدولة فى الترويج للعقار المصرى إقليميًا ودوليًا، وخاصة بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقارى، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصة «دوبيزل» على المستويين المحلى والدولى.

وقالت هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر إن هذه الشراكة تأتى فى إطار حرص البنك على دعم القطاع العقارى وتيسير الوصول إلى حلول تمويلية عقارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث إن هذه الشراكة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعل التمويل العقارى أكثر سهولة كما تعزز الشمول المالى فى السوق المصرية.

وقدرت هند فهمى إجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك بنهاية عام 2024 بلغ نحو 20.9 مليار جنيه، مقدّما خدماته لأكثر من 146 ألف عميل، عبر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال غى فرحات، نائب رئيس المبيعات والمدير العام بـ«دوبيزل مصر»، نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة تُسهم فى تقديم حلول ذكية ومتكاملة للمستخدمين. فإن ادراج حاسبة التمويل العقارى الخاصة ببنك مصر ضمن منصتنا يمثل خطوة مهمة نحو تحويل دوبيزل إلى بوابة عقارية شاملة، تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بثقة وسرعة. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية بطريقة أكثر شفافية وسلاسة، بما يعكس التكامل المثمر بين القطاع المصرفى والمنصات الرقمية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالى فى مصر.

جدير بالذكر أن بنك مصر يُولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقارى، ويقوم البنك بتقديم برامج متنوعة للتمويل العقارى لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، هذا ويسعى البنك دائما إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمله تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.